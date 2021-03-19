السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد تواصل إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين بمحافظة طريف



طريف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

رصدت عدسة "واس" اليوم تواصل مركز لقاحات

كما شاركت الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وتمثلت جهودهم في استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ولبس الكمامة ومن ثم قياس درجة الحرارة ، وإبراز تطبيق توكلنا.

ودعا القطاع الصحي بالمحافظة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".

// انتهى //

17:26ت م

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طريف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسرصدت عدسة "واس" اليوم تواصل مركز لقاحات كورونا بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة ، وذلك في قاعة الأهالي بالمحافظة .كما شاركت الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وتمثلت جهودهم في استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ولبس الكمامة ومن ثم قياس درجة الحرارة ، وإبراز تطبيق توكلنا.ودعا القطاع الصحي بالمحافظة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //17:26ت م0128

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