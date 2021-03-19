السعودية اليوم / العراق يسجل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 5443 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13896, فيما تم تسجيل 3892 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي الحالات إلى 702667 حالة.

// انتهى //

17:14ت م

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بغداد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي أعداد الإصابة إلى 779458.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13896, فيما تم تسجيل 3892 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي الحالات إلى 702667 حالة.// انتهى //17:14ت م0124

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