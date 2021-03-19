

الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي(240) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة ، كما تم تسجيل عدد(6)حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة " رحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47139) فحصا مخبريا .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي(240) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة ، كما تم تسجيل عدد(6)حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة " رحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47139) فحصا مخبريا .ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //16:29ت م0108

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: أكثر من مليونين وستمائة ألف جرعة لقاح أعطيت للمسجلين عبر ما يزيد عن 500 مركز لقاح كورونا في مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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