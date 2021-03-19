السعودية اليوم / أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" بحفر الباطن



حفر الباطن 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 40,987 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

16:14ت م

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حفر الباطن 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 40,987 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //16:14ت م0104

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