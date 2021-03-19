السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل : دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021 يعكس منظومة العمل فيها



بريدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم دخول جامعة القصيم ضمن 10 جامعات سعودية في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م بأنه جاء نظير تميز أدائها فيما يحقق الأثر المعرفي والبحثي ودعم الاستدامة المالية في اقتصاديات المعرفة.

وقال في خطاب لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود:" إن هذا الإنجاز للجامعة يضاف إلى إنجازاتها محلياً وعالمياً ، وأكسبها الحضور المتميز بين مصاف الجامعات، كما يعكس منظومة العمل بالجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والعلمية".

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16:07ت م

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