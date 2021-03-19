السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل



حائل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال زيارته ‏اليوم مدينة حائل عددًا من المنشآت الصحية في المنطقة يرافقه مدير عام ‏الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي ‏لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد ‏العزيز ‏الحميضي ‏

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة ‏بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية ، بالإضافة الى برنامج ملف ‏المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب ‏لكل أسرة , وسير برنامج ‏نموذج الرعاية الصحية.‏

ودشن معالي وزير الصحة خلال الزيارة قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال ، إصافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة ‏المستحدث في قسم الأشعة وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية واللوحة ‏الرئيسة لبيانات المستشفى.‏

بعد ذلك توجه الدكتور الربيعة إلى مقر تجمع حائل الصحي التقى خلالها رئيس ‏مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص وأعضاء المجلس ، كما اطلع معاليه على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع ثم عقد ‏اجتماعًا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي ‏ناقش خلالها الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.‏

‏ // انتهـى //‏

16:05ت م

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