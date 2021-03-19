السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة



حائل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حزمة مشاريع وبرامج صحية بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وشمل التدشين مختبر اضطرابات النوم، ووحدة اليوم الواحد لعمليات القسطرة القلبية، ووحدة الأشعة التداخلية، ووحدة تحضير العلاجات الكيماوية، وبرنامج التحول المؤسسي لمديرية الشؤون الصحية RHD2.0.

كما رعى سموه توقيع عقد إحلال مستشفى حائل العام الجديد بسعة (300) سرير وبتكلفة تزيد عن 250 مليون ريال، وتطوير تسعة مراكز رعاية أولية بمنطقة حائل، خمسة منها بمدينة حائل وأربعة بالمحافظات التابعة لها على أعلى المستويات، لتطوير الرعاية الأولية لخدمة أبناء المنطقة عن طريق صندوق العليا للتنمية المحلية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات لتجمع حائل الصحي مع تجمع الرياض الصحي الثاني تهدف إلى خدمة مشتركة بين مدينة الملك فهد الطبية وتجمع حائل في تخصص أمراض الدم وأورام الكبار والأطفال والعلاج الإشعاعي والطب التلطيفي.

وشملت الاتفاقيات مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة حائل، وصندوق العليا للتنمية المحلية من خلال مبادرة تهدف إلى إعادة تصميم وتأهيل تسعة مراكز رعاية صحية، بما يتناسب مع الهوية الجديدة لنموذج الرعاية الصحية، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ترمي إلى دعم مركز القلب بتجمع حائل الصحي، والعمل على تطوير علاج وجراحات القلب، وربط ملفات المرضى بنظام إلكتروني واحد، ومبادرة تختص بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسلامة المرضى، ومواءمة هذه التطبيقات لاستخدامات متعددة في المنشآت الصحية لشركة "مبادلة" بالتعاون مع شركة "الحلول الدفاعية".

ونوه سموه في تصريح صحفي بتدشين هذه المشاريع والخدمات الطبية في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل وتوقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع ومنها مستشفى حائل العام، مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة وجهود معالي وزير الصحة والوزارة وجميع المؤسسات التابعة لها لتطوير الخدمات الطبية بالمنطقة.

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16:05ت م

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