السعودية اليوم / التدريب التقني بتبوك يواصل استقبال طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن"



تبوك 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

تواصل إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، استقبال طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن" في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa .

وأوضح مدير التدريب التقني بالمنطقة المهندس فهد المطيري، أن البرنامج سينطلق يوم الأحد القادم ومتاح لجميع أفراد المجتمع، ومدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام عن بعد عبر منصة مايكروسفت تيمز.

وبين أن البرنامج يأتي تحقيقًا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، ونشر ‏الوعي التقني والمهني لاكتساب المهارة اللازمة، وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية ستشمل 6 تخصصات للشباب والفتيات وهي: الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية و"إنترنت الأشياء"، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وضريبة القيمة المضافة.

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