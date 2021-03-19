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صدموا 10 سيارات أثناء الهروب.. القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالتهم إلى النيابة العامة

ألقت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة بوضع التشغيل.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداد للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم 10 مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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