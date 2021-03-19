السعودية اليوم / مصدر حكومي يمني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة أبين



عدن 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

أدان مصدر حكومي يمني مسؤول الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن، وقُتل فيه وأصيب عدد من العناصر الأمنية والمدنيين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.

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