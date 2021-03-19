سياسي / وزير الداخلية السوداني يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية



الخرطوم 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

التقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ في الخرطوم أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب من خلال البرامج التدريبية وتبادل المعلومات الأمنية.

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