السعودية اليوم / البرازيل تسجل نحو 87 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و780820 إصابة بفيروس كورونا و287499 وفاة ناجمة عنه​​​.

// انتهى //

02:03ت م

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برازيليا 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و780820 إصابة بفيروس كورونا و287499 وفاة ناجمة عنه​​​.// انتهى //02:03ت م0011

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