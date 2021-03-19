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السعودية اليوم / البرازيل تسجل نحو 87 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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برازيليا 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و780820 إصابة بفيروس كورونا و287499 وفاة ناجمة عنه​​​.
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02:03ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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