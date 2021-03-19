السعودية اليوم / تونس تسجل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 496 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 243935 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8490 وفاة.

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تونس 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت تونس 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 27 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 243935 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8490 وفاة.// انتهى //01:04ت م0007

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