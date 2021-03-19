السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 6303 إصابات جديدة بفيروس كورونا



لندن 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

سجلت بريطانيا 6303 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,280,882 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 125,926 وفاة.

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01:03ت م

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لندن 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت بريطانيا 6303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 95 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,280,882 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 125,926 وفاة.// انتهى //01:03ت م0006

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