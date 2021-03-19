السعودية اليوم / فرنسا تفرض إجراءات للعزل العام في باريس مع تزايد انتشار كورونا



باريس 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

أعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر، بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس

وقال كاستكس في تصريحات اليوم، إن القيود الأشد صرامة جاءت بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض، إذ تشهد فرنسا الآن الموجة الثالثة من التفشي.

وأضاف أن إجراءات العزل العام ستكون سارية ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة.

وأكد كاستكس أن بلاده ستستأنف استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من المرض، مشيراً إلى أنه سيتلقاه بعد ظهر الغد.

// انتهى //

22:02ت م

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باريس 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر، بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، مما أجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.وقال كاستكس في تصريحات اليوم، إن القيود الأشد صرامة جاءت بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض، إذ تشهد فرنسا الآن الموجة الثالثة من التفشي.وأضاف أن إجراءات العزل العام ستكون سارية ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة.وأكد كاستكس أن بلاده ستستأنف استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من المرض، مشيراً إلى أنه سيتلقاه بعد ظهر الغد.// انتهى //22:02ت م0191

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