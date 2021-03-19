سياسي / مساعدات طبية من بلجيكا للأردن



عمّان 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

وصلت طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة من بلجيكا للأردن اليوم، بهدف دعم الجهود الوطنية في محاربة جائحة

وتحمل الطائرة - بحسب بيان صحفي - أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني في التعامل مع جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس في البلاد.

// انتهى //

21:49ت م

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عمّان 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسوصلت طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة من بلجيكا للأردن اليوم، بهدف دعم الجهود الوطنية في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.وتحمل الطائرة - بحسب بيان صحفي - أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني في التعامل مع جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس في البلاد.// انتهى //21:49ت م0188

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