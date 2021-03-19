السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على (3) مواطنين لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب العاصمة



الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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21:27ت م

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