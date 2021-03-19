شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الأرصاد» تنبه.. أتربة وتدني في الرؤية على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية تتضمن رياح نشطة وأتربة مثارة، وسحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وستبدأ هذه الحالة اليوم الجمعة، من الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، موضحا أنها ستشمل مناطق الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - القطيف - النعيرية - بقيق - رأس تنورة - قرية العليا.

كما بين المركز أن الجبيل - الدمام - القطيف - رأس تنورة، ستشهد سحب رعدية ممطرة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وفي منطقة الرياض تبدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم إلى السادسة مساء، متضمناً مناطق الخرج - الدلم - العاصمة الرياض - المجمعة - حوطة بني تميم – رماح، بالإضافة للمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مسبباً عوالق ترابية وتدني في الرؤية.