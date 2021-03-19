شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاح كورونا».. حركة انسيابية بـ«الصالة الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل مراكز لقاحات «كورونا» في الشرقية، استقبال المواطنين والمقيمين؛ للحصول على لقاح فيروس «كورونا» وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة، فيما بدأ استقبال المستفيدين بالصالة الرياضية بالدمام، والتي تم تدشينها مركزًا، يوم الإثنين الماضي.

حملات توعوية

ويعد المركز الخامس عشر في المنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والميدانية في الأماكن العامة والمؤسسات والهيئات، لنشر الوعي المجتمعي، حول آليات التسجيل لأخذ اللقاح وأهمية الحصول عليه لتحقيق المناعة المجتمعية، وتمتلك جميع الكوادر درجة عالية من الكفاءة.

انسيابية الإجراءات

وتشهد المراكز انسيابية في الإجراءات، واهتمامًا بتطبيق التدابير الوقائية، إضافة إلى انتشار عدد من المتطوعين لتنظيم الحركة، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث يؤدون دورًا مهمًا في عملية التنظيم منذ الدخول وحتى الخروج، بطريقة سلسة.

لقاحات آمنة

وأكدت وزارة الصحة وأثبتت مأمونية اللقاحات المستخدمة في المملكة وفاعليتها بعد اجتيازها مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وخلق استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات مجانا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

سعادة بالخدمات

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم» بالصالة الرياضية بالدمام، تبين استقبال عدد من المستفيدين، والذين عبروا عن سعادتهم بالجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيرين إلى أن الحركة في مراكز اللقاحات تسير بكل انسيابية وفي وقت قصير.

لا أعراض

وأكد المقيم «عبدالمنير سرقل»، أن مدة دخوله حتى أخذ اللقاح، لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، وأنه لم يشعر بأي أعراض جانبية، مشيرًا إلى سعادته بالخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين، وتوفير اللقاح بشكل مجاني.

فخر واعتزاز

وذكرت المقيمة «شريان شريف» أن الجميع في المركز يستقبلون المستفيدين بحفاوة، ويقومون بكافة الجهود وتقديم الخدمات بشكل سريع ووسط حفاوة، وأشارت إلى أن الجهود التي تقدمها المملكة تشعر الجميع بالفخر والاعتزاز، حيث إنها لم تفرق بين المواطن والمقيم، وتسعى للحفاظ على سلامتهم.

حفاوة الاستقبال

وبين المقيم «محمد انتاج الله» أنه وجد حفاوة استقبال منذ دخوله إلى المركز حتى خروجه، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي والمتطوعين يقدمون كافة الإمكانيات لخدمة المستفيدين والسؤال عن صحتهم حتى خروجهم، وأشاد بجهود المملكة بتوفير اللقاحات للجميع دون أي مقابل مالي.