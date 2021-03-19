شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «النيابة» توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت النيابة العامة بالقبض على مجموعة من الشباب، بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيامهم، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق.

وقام الشباب المتورطون بالاعتداء على صاحب المركبة، بكسر الزجاج الجانبي لمركبته، بحسب بلاغ المجني عليه، ما جعل النيابة العامة توجه بالقبض والتحقيق في الواقعة، مع كافة أطرافها وتطبيق النظام بحق المتورطين.