شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تعزي نائبة رئيس تنزانيا في وفاة «ماقوفولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لنائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا جون بومبي جوزيف ماقوفولي. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، ونبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا سوءا أو مكروها».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لنائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن في وفاة الرئيس التنزاني. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس د. جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».