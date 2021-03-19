شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: إصلاحات المملكة مستمرة رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت رئيس مكتب الأردن للمنتدى العربي، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة الرئيس بالرياض، أمس، بكمية ونوعية التطورات التي تشهدها المملكة، خاصة في مجال تمكين المرأة وجهودها في مكافحة جائحة كورونا، ووصفتها بالنموذج المثالي الذي ينبغي أن يقتدى به عالميا، مستعرضة جهود جمعية بادري في الأردن، في مجال تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، وإسهاماتها التطوعية للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا. من جانبه ذكر «المعلا» أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 يفوق ما تحقق خلال عقود من الزمن في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات لم تتوقف حتى في ظل الانشغال العالمي بمكافحة جائحة كورونا. وثمن «المعلا» الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، مؤكدا ضرورة التزامها بمبادئ الموضوعية والحياد والمهنية.