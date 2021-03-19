شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: إصلاحات المملكة مستمرة رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وكيل هيئة حقوق الإنسان للتقارير والمعاهدات نايف العتيبي، مع رئيس مكتب الأردن للمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، رئيس جمعية بادري للتنمية والتأهيل عبير الصلاحات، أوجه التعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة في مجال حقوق الإنسان.

وأشادت رئيس مكتب الأردن للمنتدى العربي، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة الرئيس بالرياض، أمس، بكمية ونوعية التطورات التي تشهدها المملكة، خاصة في مجال تمكين المرأة وجهودها في مكافحة جائحة كورونا، ووصفتها بالنموذج المثالي الذي ينبغي أن يقتدى به عالميا، مستعرضة جهود جمعية بادري في الأردن، في مجال تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، وإسهاماتها التطوعية للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا. من جانبه ذكر «المعلا» أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 يفوق ما تحقق خلال عقود من الزمن في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات لم تتوقف حتى في ظل الانشغال العالمي بمكافحة جائحة كورونا. وثمن «المعلا» الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، مؤكدا ضرورة التزامها بمبادئ الموضوعية والحياد والمهنية.