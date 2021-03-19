شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة آفاق التعاون الثقافي بين المملكة والعراق.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع مجلس التنسيق السعودي العراقي الأربعاء القادم محاضرة افتراضية بعنوان «العلاقات الثقافية السعودية العراقية: مجالات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون».

وسيلقي ضيف المحاضرة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي د. حسن ناظم الضوء على أنشطة وزارة الثقافة العراقية ومشروعاتها، ويتحدث عن هموم المثقف العراقي من واقع تجربته الشخصية -العلمية والعملية-، التي تجمع بين المسؤولية الوزارية والعمل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب تقويمه واقع الثقافة العراقية بين التحديات والآمال، وسبل النهوض بالمؤسسات العراقية الثقافية والأكاديمية والبحثية لاستعادة دورها، وما هي تطلعاته حيال مستقبل العلاقات الثقافية السعودية العراقية، وفرص التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين. وسيدير الحوار الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية د. سعود السرحان.