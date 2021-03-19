شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة علمية سعودية على متن محطة الفضاء الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء د. عبدالعزيز آل الشيخ، افتراضيا، عن طريق تبادل الوثائق الرسمية، برنامجاً تنفيذياً مع وكالة الفضاء الصينية المأهولة «China Manned Space Agency»، لتنفيذ مهمة علمية سعودية على متن محطة الفضاء الصينية عام 2022م، ومن المقرر أن توقّع على البرنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويأتي هذا التعاون بناء على دعوة قُدمت للمملكة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA» ووكالة الفضاء الصينية المأهولة للمشاركة في تجارب علمية ستنفّذ على متن محطة الفضاء الصينية «CSS»، وتركز التجربة العلمية السعودية على دراسة تأثير الأشعة الكونية على أداء الخلايا الشمسية عالية الكفاءة المستخدمة في الأقمار الصناعية، وذلك بالاستفادة من الظروف البيئية الفضائية لإجراء تلك الدراسات والتجارب وتهدف التجربة إلى تصميم خلايا شمسية قادرة على العمل بكفاءة عالية لفترات طويلة لضمان استمرارية توفير الطاقة اللازمة لعمل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية مما يساعد في تقليل تكلفة المهمات الفضائية، التي ستعود بالفائدة على دول العالم في هذا المجال مستقبلاً.