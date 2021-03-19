شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مسودة ضوابط الفوترة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، مسودة قرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. وتتضمن المسودة 9 بنود تحدد الصيغ الخاصة بالفاتورة المُصدَرة وما تتضمنه من عناصر، إضافةً إلى طرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات والبيانات. ودعت الهيئة المهتمين وأصحاب العلاقة والعموم إلى إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية، وذلك في موعد أقصاه 17 من شهر أبريل المقبل من العام الجاري 2021م، عبر منصة استطلاع، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة موافقة مجلس إدارتها على اللائحة.