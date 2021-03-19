شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب» لمنسوبي النيابة: غلبوا الستر والصلح عند معالجة القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث النائب العام الشيخ سعود المعجب، أعضاء النيابة على تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح، حرصا على ترابط الأسر والمجتمع تحقيقا لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.

وأكد «المعجب»، خلال زيارته مقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتي ضبا والوجه، على منسوبي النيابة سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة.

والتقى النائب العام خلال الزيارة بمسؤولي الجهات الأمنية، واجتمع مع منسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وتفقد خلالها إجراءات سير العمل في النيابات. كما استقبل أثناء زيارته في مقرات النيابة عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها. وأكد «المعجب»، أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية مقرات النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين والاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم.