شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت ذكي» لتعقيم المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، على تقنيات جهاز الذكاء الاصطناعي «الروبوت الذكي»، الذي يستخدم لتعقيم وتطهير المسجد النبوي.

ويعتمد «الروبوت» على خاصية النفث عبر البخار الجاف بقدرات متعددة بدون استخدام أي مواد كيميائية ودون التأثير على الإنسان، وباستخدام تقنية تعدّ الأعلى عالمياً لمكافحة الفيروسات والميكروبات العالقة على الأسطح والسجاد.

وأثنى السديس، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن الروبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويوفّر مرونة التحكّم به سواءً بالتعامل معه مباشرة أو عن طريق الأجهزة الذكية أو التحكّم عن طريق غرفة العمليات والتحكم بواسطة تعريف الروبوت لخرائط الموقع المطلوب العمل به مع إمكانية التعديل في المواصفات للاستخدام الأمثل في مختلف أرجاء المسجد النبوي.