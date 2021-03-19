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40 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات «تطمن» في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ ٤٠.٩٨٧ مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها، وحتى الآن، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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