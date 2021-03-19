شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون جرعة للمسجلين عبر 500 مركز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد جرعات لقاح « كورونا » المعطاة في المملكة، تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات «كورونا»، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 381 حالة مؤكدة، وتعافي 240 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3688، منها 564 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383880 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 373601 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6591 حالة، وتم إجراء 47139 فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا». ‏