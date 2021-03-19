شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد المشروعات والبرامج في حائل والان نبدء بالتفاصيل
واستمع د. الربيعة إلى شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، بالإضافة إلى برنامج ملف المريض الإلكتروني، وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب لكل أسرة، وسير برنامج نموذج الرعاية الصحية. ودشن وزير الصحة خلال الزيارة قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة المستحدث في قسم الأشعة وقاعة د. مقبل الجنفاوي التدريبية واللوحة الرئيسة لبيانات المستشفى.
بعد ذلك توجه د. الربيعة إلى مقر تجمع حائل الصحي التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة م. عبدالله الرخيص، وأعضاء المجلس، واطلع على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع، ثم عقد اجتماعا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي ناقش خلاله الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.