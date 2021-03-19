شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد المشروعات والبرامج في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الصحة د. توفيق الربيعة، عددا من المنشآت الصحية في منطقة حائل، خلال زيارته، أمس، يرافقه مدير عام ‏الشؤون الصحية بالمنطقة د. فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي ‏لتجمع حائل الصحي د. عبد‏العزيز ‏الحميضي. ‏

واستمع د. الربيعة إلى ‏شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة ‏بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، بالإضافة إلى برنامج ملف ‏المريض الإلكتروني، وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب ‏لكل أسرة، وسير برنامج ‏نموذج الرعاية الصحية.‏ ودشن وزير الصحة خلال الزيارة قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة ‏المستحدث في قسم الأشعة وقاعة د. مقبل الجنفاوي التدريبية واللوحة ‏الرئيسة لبيانات المستشفى.‏

بعد ذلك توجه د. الربيعة إلى مقر تجمع حائل الصحي التقى خلالها رئيس ‏مجلس الإدارة م. عبدالله الرخيص، وأعضاء المجلس، واطلع على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع، ثم عقد ‏اجتماعا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي ‏ناقش خلاله الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.‏