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الغرامة ألف ريال لـ «تجاهل الكمامة»

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الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الداخلية، غرامة ألف ريال، لغير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، معتبرة ذلك مخالفا للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت أنه على كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم «999»، في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم «911».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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