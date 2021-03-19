شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة ألف ريال لـ «تجاهل الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الداخلية، غرامة ألف ريال، لغير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، معتبرة ذلك مخالفا للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت أنه على كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم «999»، في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم «911».