شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق تقاطع طريق «أبوبكر» مع «الخوارزمي» جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت إدارة مرور المنطقة الشرقية إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع الخوارزمي بغرب الدمام جزئيا، من الجهتين الجنوبية والشمالية لمدة 15 يوما، اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل، 8/ 8/ 1442هـ، الموافق 21 / 3 / 2021م، للبدء بأعمال الصيانة والإصلاح للطريق.

وبيَّنت الإدارة أنه يمكن لقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، مشيرة إلى أن القادم من طريق أبوبكر الصديق من الجنوب للشمال يمكن أن يسلك طريق عصام بن أبي جبل، ومن ثم شارع 26 ب، ثم طريق الخوارزمي.

وأضافت إنه على القادم من طريق الخوارزمي غربًا في اتجاه الشرق، أن يسلك طريق أبوبكر الصديق، ومن ثم يسلك الدوران للعودة إلى طريق الخوارزمي.