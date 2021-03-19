شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات توصيل التيار للمساكن دون صكوك بمكة.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ أمانة العاصمة المقدسة يوم الأحد القادم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة. وأنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.