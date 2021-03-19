شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 35 ألف شجرة بالجوف خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها فعاليات الموسم الرابع ضمن السنة الثانية لمبادرة «الجوف واحة خضراء» التي أطلقها في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وتستهدف زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات وتشمل كامل المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن عدد الأشجار التي تمت زراعتها خلال المواسم الثلاثة الماضية في المنطقة بلغ 70684 شجرة، وشملت الزراعة الحدائق والمتنزهات وساحات المساجد والطرق والشوارع الرئيسة داخل المدن والمرافق الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق الإقليمية الواقعة بين المدن والقرى.

وأبان بأن المبادرة تستهدف خلال الموسم الرابع زراعة 35340 شجرة من مختلف الأنواع التي تناسب بيئتنا.

وأضاف إن كثيراً من المتطوعين وطلبة وطالبات المدارس والجامعة والكشافة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي الجهات الحكومية من جميع كافة فئات المجتمع نساء ورجالا كبارا وصغارا شاركوا في المبادرة خلال المواسم الماضية، مشيرا إلى أن موسمها الرابع انطلق بتاريخ 7 مارس 2021 وستنتهي في شهر مايو 2021، وسيتم تنفيذها من قبل الأمانة وبلدياتها التابعة.

وأكدت الأمانة حرصها على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وترسيخ ثقافة التشجير.