اخبار السعوديه

مستشفى الملك فهد يطلق حملة لتقديم لقاحات كورونا والتوعية بأهميته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك فهد يطلق حملة لتقديم لقاحات والتوعية بأهميته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أطلق مستشفى الملك فهد العام بجدة حملة "عشانك عشاني" التثقيفية التي تتضمن تقديم اللقاحات الطبية لمنسوبي المستشفى والمراجعين، إضافة للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأهمية أخذ الخطوة الأولى في تلقي اللقاح.

وطبقت إدارة المستشفى جميع المتطلبات الصحية الواجب تنفيذها، المتضمنة توفير مناطق الاستقبال والفرز البصري والتسجيل، وغرف خاصة تقدم اللقاحات من خلالها من قبل الكوادر الصحية بالمستشفى، فضلًا عن وجود مناطق انتظار بعد تلقي اللقاحات للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة بسلام بإذن الله.

وأهابت إدارة مستشفى الملك فهد بجميع العاملين والمراجعين بتلقي اللقاحات والإساهم بشكل فعّال في حماية ووقاية المجتمع من خطر جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا