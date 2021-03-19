شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: ضرورة تسجيل «البصمة» للمقيمين من عمر السادسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للجوازات، أمس الخميس، على المقيمين بضرورة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" عند عمر السادسة فأكثر لإتمام إجراءات أفراد أسرهم.

وقالت " الجوازات " أن تسجيل الخصائص الحيوية متطلب أساسي عند بلوغ أحد أفراد الأسرة السادسة من العمر لإتمام الإجراءات للأسر المقيمة.

وعلى جانب آخر، ذكرت إدارة الجوازات أن التعليمات تلزم بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن الـ ٢٥ عاماً، بينما فيما يخص الإناث يلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.