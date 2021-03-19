شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة»: توجيه بالقبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على قائد مركبة وتهشيم الزجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس، توجيهًا بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهو يقومون بإيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق.

وكانت صحيفة " صدى " قد تناولت الواقعة والفيديو الذي أظهر الاعتداء على قائد المركبة بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة بالقبض على مرتكبي الواقعة والتحقيق مع كافة أطرافها وتطبيق النظام بحق المتورطين.