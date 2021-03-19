شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام يدعو لتغليب جانب " الستر " في معالجة القضايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أعضاء النيابة العامة إلى تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح.

وأوضح أن الهدف هو الحرص على ترابط الأسر والمجتمع، تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، وحثهم أن يضعوا نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.

ودعا المعجب منسوبي النيابة على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال زيارته لمقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتي ضبا والوجه.