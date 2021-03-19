شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المنيع: مهنة القصاص لا تصلح للمرأة لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أدلى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، برأيه في مطالبات بعض النساء بتوظيفهن في تنفيذ مهنة القصاص.

وأكد الشيخ المنيع، عدم تأييده لدعوات توظيف النساء في مهنة القصاص، وانتظارهن فتوى شرعية بجواز ذلك، وفقاً لـ "عكاظ".

وأوضح أن من أسباب عدم تأييده لتلك الدعوات، أن المهنة تتطلب رباطة جأش وضعف عاطفة، وهي صفات لا تتوفر عند المرأة بطبيعتها، مشيرا إلى أن المرأة قد يصل بها الحال للانهيار عند قيامها بواجبات تلك المهنة، وبناء عليه فلا يقوم بالقصاص إلا رجال قلوبهم صخرية.