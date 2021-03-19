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شاهد.. قصة مواطن مع راقٍ حال إقناعه بأن يعالج السرطان بالقرآن

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف سفير الجمعية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصته مع راقٍ حاول إقناعه بأنه يُعالج السرطان بالقرآن.

وقال  حمد بن جروان، خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":" أحد الرقاة قرأ لنا في مكان كان قصر أفراح وكان يوجد  200 شخص وأمامه بالميكروفون"، مضيفا:" كنت جالسا على كرسي بعد أخذ الجرعة العلاجية وكنت لا أستطيع  أمشي، فقال لي الراقي:"ليش قاعد على الكرسي؟"،  ما رديت عليه".

ولفت:" الراقي يمارس دور المايك، يطلع صوت ثم يوقف شوي وبعدين تطفى الأنوار، فكان هناك نوعا من أنواع الترهيب"، مشيرا:"الناس الموجودين يحسسونك بشعور نهاية الحياة ،فهذا يصيح وهذا يئن، وأصوات السماعات كانت عالية جدا فالوضع كله كان مخيفا".

وتابع:"لم أتحمل الوضع فقمت ومسكت الماء التي كانت في يد الراقي ورميتها، وقلت له أنت كذاب"، موضحا:"الشئ المؤسف أنه قال لي ما أنا اللي بتكلم اللي معه،  ويقول إن الجن لبسني  وهو الذي يتكلم، وقال ذلك لأني عارضته".

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