شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متهور يُمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض ويلوذُ بالفرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبدا في المقطع، قائد مركبة يسير بسرعة جنونية بطريق عام في المملكة ثم اصطدم بسيارة متوقفة حيث عرضها لأضرار بالغة وفر هاربا.

وسادت حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة القبض على قائد المركبة المتهور وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.