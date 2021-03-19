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الرفق بالحيوان: لدينا حلول لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المشرف العام على الجمعية بدر الطريف أن الجمعية لديها حلول علمية وإنسانية لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

وأوضح أن جمعية الرفق بالحيوان تصطاد الحيوانات وتقوم باخصاءها وتعقيمها و إعادتها لمكانها، لافقادها خاصية التكاثر العشوائي

وتابع: " الدين الإسلامي يمنعنا من التجاوزات بإطلاق نار على الحيوانات وتسميمها"، مؤكدا أن تلك الأفعال منافية للشرع وقوانين المملكة تجرم ذلك وعقوبتها صارمة.

واضاف: "الجمعية لديها برنامج لإيواء الحيوانات المحتاجة وتسجيل الحيوانات المستأنسة المنزلية".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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