شكرا لمتابعة خبر عن الرفق بالحيوان: لدينا حلول لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المشرف العام على الجمعية بدر الطريف أن الجمعية لديها حلول علمية وإنسانية لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

وأوضح أن جمعية الرفق بالحيوان تصطاد الحيوانات وتقوم باخصاءها وتعقيمها و إعادتها لمكانها، لافقادها خاصية التكاثر العشوائي

وتابع: " الدين الإسلامي يمنعنا من التجاوزات بإطلاق نار على الحيوانات وتسميمها"، مؤكدا أن تلك الأفعال منافية للشرع وقوانين المملكة تجرم ذلك وعقوبتها صارمة.

واضاف: "الجمعية لديها برنامج لإيواء الحيوانات المحتاجة وتسجيل الحيوانات المستأنسة المنزلية".