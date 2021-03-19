شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان.

وقال الشيخ عبدالله المطلق القول في عدم صيام الحامل أو المرضع ضعيف جدا والتراويح له لايجوز.

وأضاف :"هناك بعض السيدات إذا حملت أو أرضعت لا تصوم وتقول إنها لاتستطيع ، بينما تصوم ١٦ ساعة من أجل الرجيموتفطر ٨ساعات فقط، وهذا لايصلك"مشيرا إلى أن البعض حريص على الصوم ويبدأن من ثالث أيام العيد.