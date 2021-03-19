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شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن لحظة افتراس الكلاب الضالة لطفلة الواشلة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أحد أقارب الطفلة "شهد"، عن ملابسات جديدة عن حـادثة طفلة ضاحية الواشلة التي فارقت الحياة بعدما افترستها الكلاب الضالة.

وقال أحد أقارب الطفلة "شهد"، في حواره لقناة الإخبارية، إن الطفلة هي وحيدة والدتها وأنجبتها بعد 4 أعوام من الزواج.

وأشار إلى أنه بعد خروجه من الاستراحة شاهد والدة الطفلة تبكي بعد أن فقدت الطفلة، فبحث عنها وشاهد 5 كلاب تنهش جسدها.

وأوضح:"أسرعت نحوها وكانت الكلاب تريد الهرب بها، ولكنها نهضت وسقطت مرة أخرى، مبيناً أن المشهد كان مخيفاً جدا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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