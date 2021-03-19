شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن لحظة افتراس الكلاب الضالة لطفلة الواشلة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أحد أقارب الطفلة "شهد"، عن ملابسات جديدة عن حـادثة طفلة ضاحية الواشلة التي فارقت الحياة بعدما افترستها الكلاب الضالة.

وقال أحد أقارب الطفلة "شهد"، في حواره لقناة الإخبارية، إن الطفلة هي وحيدة والدتها وأنجبتها بعد 4 أعوام من الزواج.

وأشار إلى أنه بعد خروجه من الاستراحة شاهد والدة الطفلة تبكي بعد أن فقدت الطفلة، فبحث عنها وشاهد 5 كلاب تنهش جسدها.

وأوضح:"أسرعت نحوها وكانت الكلاب تريد الهرب بها، ولكنها نهضت وسقطت مرة أخرى، مبيناً أن المشهد كان مخيفاً جدا".