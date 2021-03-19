شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مجند يؤدي التحية العسكرية لأمه ويعانقها بعد عودته من دورة تدريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب مجند يؤدي التحية العسكرية لوالدته عندما التقاها في ممشى بعد فترة غياب عنها.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره فوزي الردام على حسابه في "تويتر"، أخاه وهو يقبل على والدته، وعندما اقترب منها توقف مؤدياً لها التحية العسكرية قبل معانقتها بحرارة.

وتأثر المجند الذي كان عائدا من دورة تدريبية، ونزوله لتقبيل قدمي والدته، ثم عاد لمعانقتها بحرارة.