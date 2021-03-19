تصويت لتطبيق توكلنا

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✅ تطبيق توكلنا ????????

ينافس على جوائز المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات *WSIS 2021*

سنويًا تتنافس كبرى دول العالم للحصول على هذه الجائزة ????التي تعتمد بشكل أساسي على عمليات التصويت، وتحث مواطنيها للمشاركة وبقوة فيه

الحضور والتفوق السعودي ???????? يُراهن على قوة أبنائه وثروته الحقيقية

15 خطوة فقط لا تستغرق منك سوى أقل من دقيقتين ⌛ ممكن أن تحجز فيها لمنجزات وطنك مكانًا عليًا تستحقه دومًا ????????

صوت لتوكلنا ????????????????????????????????

قوة بلدك يعكسها صوتك ????????????????????????

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Account/Login?ReturnUrl=/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/Vote

وهذا شرح فيديو لطريقة التصويت