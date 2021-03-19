السعودية | النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

المناطق - الرياض

قالت النيابة العامة، أنه بناء على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب، بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته بحسب بلاغ المجني عليه، فقد وجهت النيابة العامة بالقبض والتحقيق في الواقعة مع كافة أطرافها وتطبيق النظام بحق المتورطين.