الطقس بارد ودرجات الحرارة تتراجع وزخات متوقعة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس بارد نسبيًا إلى بارد في مختلف المناطق خاصة مع ساعات ليل الخميس المتأخرة والساعات الأولى من يوم الجمعة.

ولم يستبعد المركز احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في مختلف المناطق بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة على سواحل الخليج العربي.

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما توقع المركز أن تسجل كل من طريف والقريات أدنى درجة حرارة غدًا عند 6 و 7 درجات على التوالي، فيما جاءت درجة الحرارة المتوقعة في باقي المدن كما يلي:

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