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ولي العهد يعزي سامية حسن في وفاة ماقوفولي

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جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في وفاة رئيس تنزانيا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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