شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا صحة لوفاة مواطن بسبب «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حول وفاة مواطن بعد تلقيه التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وجاء تأكيد وزارة الصحة عقب انتشار مقطع صوتي عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» لمواطن يشتكي من وفاة عمه في مستشفى الطائف بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا، وهو يستخدم حبوباً مسيلة للدم.

وقالت وزارة الصحة، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» ردا على استفسار أحد المغردين: شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الإشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات، ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا «كوفيد-19».

وأضافت «الصحة»: «تشدد الوزارة على الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية».

ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة يوم (الخميس)، تسجيل 381 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 240 حالة تعافي و6 حالات وفاة. ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 383880 حالة، من بينها 3688 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 564 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373601 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6591 حالة وفاة.